Путін заявив, що питання про обмін захоплених українських моряків поки не стоїть на порядку денному

"Нам потрібно отримати повні показання з боку моряків. Все це оформити відповідним чином, а там видно буде", - зазначив він.

Питання про обмін захоплених в результаті агресії РФ у Керченській протоці українських моряків не стоїть на порядку денному.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає "РИА Новости".

"Поки питання про обмін не стоїть. І українська сторона таких питань не піднімала. Але зараз про це й говорити рано. Зараз йде слідство", — заявив Путін на прес-конференції після саміту G20.

"Нам потрібно отримати повні показання з боку моряків. Все це оформити відповідним чином, а там видно буде", — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

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У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українським кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Їх звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" в Криму, після цього їх перевезли в московські слідчі ізолятори "Лефортово" і "Матроська тиша".