"Це фактично ляпас": експерт оцінив принизливе скасування Трампом зустрічі з Путіним

Експерт пояснив, що скасування зустрічі в першу чергу пов'язане з ситуацією в Україні і зі статтею в The Washington Post про те, що Дональд Трамп хотів у 2016 році побудувати хмарочос "Трамп-тауер" у Москві.

Президент США Дональд Трамп буде до закінчення терміну своїх повноважень відмовлятися від зустрічей з російським лідером Володимиром Путіним, до яких так прагне Кремль.

Такий прогноз озвучив експерт з питань міжнародних відносин Андрій Каракуц, коментуючи зрив зустрічі президентів США і Росії на саміті G20, передає «Обозреватель».

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Міжнародник нагадав, що Трамп зробив заяву про відмову від зустрічі з Путіним "дуже принизливим чином - написав твіт". "Для російської дипломатії це дуже важкий удар, це фактично ляпас", - підкреслив він.

Каракуц пояснив, що скасування зустрічі в першу чергу пов'язане з ситуацією в Україні і зі статтею в The Washington Post про те, що Дональд Трамп хотів у 2016 році побудувати хмарочос "Трамп-тауер" у Москві.

"У цій ситуації зустріч Трампа і Путіна не відбувається. У найближчі місяці будуть результати розслідування комісії Мюллера (щодо втручання Кремля в президентські вибори у США - ред.), Будуть проходити президентські вибори в Україні, а з травня починається вже наступна президентська кампанія у США. Шансів на те, що Трамп і Путін будуть зустрічатися, фактично не залишилося", - заявив експерт.

На думку Каракуца, для Трампа Путін стає "занадто токсичним", тому вони навряд чи будуть знову проводити великі двосторонні зустрічі за прикладом саміту в Гельсінкі. Замість цього для Трампа буде виграшною стратегією тиснути на Путіна новими санкціями.