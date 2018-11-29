Порошенко прокоментував рішення Трампа скасувати зустріч з Путіним

Глава української держави назвав президента США «великим лідером».

Президент України Петро Порошенко прокоментував рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа скасувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним в рамках саміту G20.

Про це Порошенко повідомив у Twitter.

«Ось як діють великі лідери», - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 листопада, Трамп заявив, що вирішив скасувати зустріч з Путіним в рамках саміту "Великої двадцятки", бо Росія не повернула Україні моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці.

"На основі того факту, що судна та моряки не були повернуті Україні з Росії, я вирішив, що для усіх зацікавлених сторін буде краще відмінити раніше заплановану зустріч з президентом Володимиром Путіним в Аргентині. Я розраховую на змістовну зустріч, як тільки ситуацію буде врегульовано", - наголосив Трамп у Twitter.

Саміт "Великої двадцятки" пройде в Буенос-Айресі (Аргентина) 30 листопада - 1 грудня.

Раніше в інтерв'ю виданню Washington Post Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з Путіним на саміті G20 через російську агресію проти України.