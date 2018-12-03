В Росії півсотні адвокатів заявили про готовність захищати полонених українських моряків

Завтра список адвокатів привезуть до Києва, де він буде розглянутий міжвідомчою групою.

В Росії сформовано список з 50 адвокатів, які побажали долучитися до справи схоплених біля берегів Криму українських військових.

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Як повідомляє «Новая газета», про це розповів адвокат Микола Полозов, який координує захист українців.

«Формування списку завершується сьогодні. Захищати українських військовополонених висловили бажання понад 50 адвокатів, серед них є кримські, московські, представники адвокатських об'єднань та окремі адвокати. Завтра я привезу список до Києва, де він буде розглянутий міжвідомчою групою і буде прийнято рішення», — пояснив він.

Адвокат також повідомив, що слідче управління ФСБ досі не відреагувало на його заяву з проханням назвати слідчого по справі.

Через це сьогодні Полозов не зміг потрапити до свого підзахисного з числа українських моряків, які містяться в московському СІЗО «Лефортово».

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українським кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" в Криму, після цього їх відправили в московські слідчі ізолятори "Лефортово" та "Матроська тиша".

Сьогодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла, що уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила їй: захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків розселять у слідчому ізоляторі «Лефортово» в камерах для двох ув'язнених разом з російськими в`язнями.