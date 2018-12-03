Російський омбудсмен розповіла Денісовій про розселення українських моряків в «Лефортово»

Сьогодні до українських військовополонених привезли передачі, для них також відкрили внутрішньотюремні рахунки.

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова повідомила, що захоплених поблизу Керченської протоки українських військових моряків розселять у слідчому ізоляторі в «Лефортово» у камерах для двох арештантів разом з російськими ув'язненими.

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Як написала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у соціальній мережі Facebook, вона провела з російським омбудсменом телефонну розмову.

«Вона повідомила про те, що сьогодні до українських військовополонених привезли передачі, а також, що для них відкрили внутрішньотюремні рахунки, куди родичі можуть перераховувати гроші», - зазначила Денісова.

«Крім того, за її словами, зараз у СІЗО-2 Лефортово відбувається так зване дорозселення, в результаті якого кожного з наших моряків розмістять у восьмиметровій камері, розрахованій на двох арештантів. І до кожного з них буде підселено іншого ув’язненого, який теж уперше притягується до відповідальності», - стверджує вона.

«У місці знаходження наших військовополонених, як стверджує уповноважений з прав людини РФ, є двір для прогулянок. У праві на прогулянки вони не обмежені», - додала Денісова.

«Що стосується моряків, які перебувають у лікарняному ізоляторі «Матросской тишины», то вони вже встають і самостійно пересуваються, розповіла Москалькова. Поранені, за її словами, отримують медичну допомогу, гаряче харчування та не висловлюють скарг», - поінформувала український омбудсмен.

«Мені пообіцяли, що завтра, у вівторок, уповноважений з прав людини в Москві Тетяна Потяєва відвідає українських моряків», - додала Денісова.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на поразку по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим «судом» у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів «Лефортово» і «Матроська тиша».