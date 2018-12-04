"Досвід був": мер Львова зізнався, що курив марихуану (відео)

Згадуючи власний досвід, він висловив упевненість в тому, що зараз українське суспільство не погодиться на легалізацію канабісу чи проституції.

Мер Львова Андрій Садовий зізнався, що в молодості пробував курити канабіс. Разом з тим, він зазначив, що не вважає легалізацію мариухани в Україні зараз своєчасною.

Своїми роздумами щодо цьогу політик поділився в інтерв'ю блогеру і бізнесменові Андрію Оністрату в його програмі "Банкір, який біжить".

"Такий досвід був, коли мені було більше двадцяти років. Але більше не хочу", — розповів Садовий.

Згадуючи власний досвід, він висловив упевненість в тому, що зараз українське суспільство не погодиться на легалізацію канабісу чи проституції.

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"Кожне суспільство має володіти готовністю до тих чи інших речей. От я не впевнений, що наше суспільство зараз готове до цього. Дискусія напевно потрібна. І якщо буде дискусія, то ми побачимо різні позиції і вийдемо на якусь прийнятну думку. Але зараз однозначно мати тверду позицію — це буде нечесно, це буде популізм", — заявив мер Львова.

Разом з тим, він визнав, що це ті явища і професії, які завжди були, завжди є і завжди будуть.

"Тому держава тут має вибудувати свою формулу. Ви змусили мене задуматися. Треба готувати суспільство. Коли йде просвітницька діяльність, коли показують всі плюси і мінуси, тоді люди свідомо ухвалюють рішення", — підсумував Садовий.