У центрі Києва проходить "Конопляний марш" (фото, відео)

Українці вимагають вільний доступ до лікування канабісом.

У Києві під стінами будівлі Кабінету міністрів України зібралися люди на "Конопляний марш свободи".

Про це повідомляє АСПІ з місця події

Десятки учасників акції, які прийшли в центр Києва, борються за легалізацію канабісу в медичних цілях. Активісти просять українську владу почати медичне дослідження конопель і декриміналізувати правопорушення.

Люди вийшли з плакатами "Заборона канабісу - злочин проти свободи", "Ми потребуємо марихуани"

Учасники маршу хочуть донести всім, що марихуана необхідна для людей, які мають онкологічні захворювання, епілепсію, розсіяний склероз, хворобу Альцгеймера. Вони переконані, що канабіс допомагає зняти біль і розслабитися.

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Також серед вимог - повна реорганізація органів з контролю і боротьби з наркотиками.

Акція проходить мирно, проте в Маріїнському парку захищати правопорядок готові кілька сотень поліцейських.