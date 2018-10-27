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У центрі Києва проходить "Конопляний марш" (фото, відео)

14:16, 27 жовтня 2018
Суспільство
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У Києві проходить Конопляний марш свободи / фото АСПІ

Про це повідомляє АСПІ з місця події

Десятки учасників акції, які прийшли в центр Києва, борються за легалізацію канабісу в медичних цілях. Активісти просять українську владу почати медичне дослідження конопель і декриміналізувати правопорушення.

Люди вийшли з плакатами "Заборона канабісу - злочин проти свободи", "Ми потребуємо марихуани"

Люди вийшли на вулицю з плакатами / фото АСПІ

Учасники маршу хочуть донести всім, що марихуана необхідна для людей, які мають онкологічні захворювання, епілепсію, розсіяний склероз, хворобу Альцгеймера. Вони переконані, що канабіс допомагає зняти біль і розслабитися.

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Також серед вимог - повна реорганізація органів з контролю і боротьби з наркотиками.

Акція проходить мирно, проте в Маріїнському парку захищати правопорядок готові кілька сотень поліцейських.

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Теги: #канабіс#акція у Києві#легалізація марихуани