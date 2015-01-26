Штайнмаєр: ЄС може накласти нові санкції проти РФ

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у понеділок, повідомляє Reuters.

За його словами, ні в кого немає "сліпих амбіцій" запроваджувати додаткові санкції проти Москви під час зустрічі глав МЗС країн ЄС, яка відбудеться 29 січня, пише Українська правда.

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"Наша мета полягає в тому, щоби військові дії закінчилися", - зауважив він.

"Але, звичайно, напад або навіть широкий наступ в напрямку Маріуполя і за його межами означав би якісну зміну ситуації, що змусила б нас реагувати", - додав Штайнмаєр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нових санкцій проти Росії не варто очікувати до саміту ЄС, який відбудеться 12 лютого.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на позачерговому засіданні Ради закордонних справ ЄС 29 січня будуть обговорюватися питання про посилення санкцій проти Росії і всі країни налаштовані рішуче.

Як повідомлялося, Могеріні скликає надзвичайне засідання Ради закордонних справ ЄС щодо ситуації в Україні у четвер, 29 січня.