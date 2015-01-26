Подальша агресія РФ не залишиться без відповіді - комісія Україна-НАТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки та оборони України, за результатами сьогоднішнього засідання Комісії Україна-НАТО у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу сторони суворо засудили дії підтримуваних Росією терористів «ДНР» і «ЛНР», насамперед, їхні напади на мирне населення, а також агресивну політику Кремля.

Крім того, союзники вкотре закликали Москву припинити підтримку терористів фінансами, сучасним важким озброєнням і людськими ресурсами, а також повернутися за стіл переговорів.

Північноатлантичний альянс наголосив, що подальша агресія РФ проти України не залишиться без адекватної відповіді світової спільноти.

Під час засідання було обговорено подальші дії у зв'язку з активізацією діяльності російсько-терористичних угруповань на сході Україні.

Читайте такожУдар по цивільному населенню Маріуполя завдали цілеспрямовано - заступник генсека ООНВід України у засіданні взяли участь заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, голова української частини Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи (СРГ ВР) Михайло Коваль, а також глава Місії України при НАТО, посол Ігор Долгов.

В ході засідання Коваль детально поінформував представників Організації Північноатлантичного договору про поточну ситуацію на сході України та про наявність в української сторони неспростовних доказів щодо причетності Російської Федерації до подій у Маріуполі та її підтримки терористів на Донбасі.