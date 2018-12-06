Україна закликала Угорщину діяти проти агресії РФ разом зі світом

В МЗС України заявили, що Україна й надалі демонструє налаштованість на покращення українсько-угорських відносин.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто долучитися до зусиль міжнародної спільноти з метою стримування російської агресії в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн відбулася в Мілані на полях 25-го міністерського засідання ОБСЄ.

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Український міністр "поінформував угорського колегу про акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та закликав офіційний Будапешт долучитися до заходів міжнародної спільноти зі стримування російського агресора".

Крім того, міністри домовилися активізувати міжрегіональну співпрацю та прискорити реалізацію спільних прикордонних інфраструктурних проектів, зокрема тих, які 26 листопада були обговорені на рівні заступників міністрів України та Угорщини Василя Боднара та Левента Мадяра.

Також під час зустрічі було обговорено питання впорядкування надання угорської допомоги в розвиток Закарпаття, яку координуватимуть новопризначений посол з особливих доручень МЗС України Микола Балтажи та уповноважений міністра з питань розвитку співробітництва між областями Саболч-Сатмар-Берег та Закарпатської області Іштван Грежа.

"До відома угорського колеги було також доведено інформацію про кроки української сторони у питанні імплементації закону "Про освіту", - йдеться у повідомленні.