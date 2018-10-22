Варфоломій розповів про «чорну пропаганду» Москви, спрямовану проти Вселенського Патріархату

Константинопольський патріарх вказав, що "російські брати" будуть слідувати рішенням Вселенського Патріархату, оскільки "у них немає іншого вибору".

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що російській стороні доведеться так чи інакше прийняти рішення Константинополя щодо українського церковного питання.

Як повідомляє, Orthodoxia.info, таку заяву він зробив на засіданні грецької діаспори в Константинополі.

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Патріарх нагадав, що привілеї Вселенського Патріархату засновані на рішеннях і канонах Вселенських Соборів і є обов'язковими для всіх у Православ'ї.

«Подобається це чи ні нашим російським братам, рано чи пізно вони будуть дотримуватися рішень, які ухвалив Вселенський патріарх, тому що у них немає іншого вибору», – заявив Варфоломій.

Він також розповів грекам Константинополя, що прекрасно знає про "добре оплачувані статті" та про "чорну пропаганду" з російської сторони, спрямовану проти Вселенського Патріархату.

Нагадаємо, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Російська православна церква у відповідь ухвалила рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським Патріархатом, а також визнала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником.