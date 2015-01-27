Гройсман закрив засідання Верховної Ради

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, він подякував депутатам за сьогоднішню роботу і нагадав, що наступне засіданні відбудеться у вівторок, 3 лютого. Читайте такожРада попередньо ухвалила законопроект, який дозволяє їй визнавати організації терористичнимиЯк повідомляв УНІАН, депутати ухвалили рішення про визнання Росії країною-агресором.

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