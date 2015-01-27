Гройсман закрив засідання Верховної Ради
14:06, 27 січня 2015Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Депутати зберуться 3 лютого \ УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, він подякував депутатам за сьогоднішню роботу і нагадав, що наступне засіданні відбудеться у вівторок, 3 лютого.
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