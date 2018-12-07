Матіос розповів про дії ГПУ стосовно Януковича, якщо він виїде до Ізраїлю

Військовий прокурор не вірить, що екс-президента випустять з Росії.

Україна звернеться до Ізраїлю із запитом щодо видачі екс-президента Віктора Януковича, якщо він поїде лікуватися до цієї країни.

Про це в ефірі радіо "Новое время" заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, Янукович оголошений у розшук за системою Інтерполу, але Ізраїль не є учасником цієї організації. Втім, практики міжнародного правового співробітництва між Генпрокуратурою України і державою Ізраїль є.

"Є визначені міжнародно-правові процедури. Якщо відбудеться факт, ми зобов'язані звернутися", - сказав військовий прокурор.

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Втім, Матіос не вірить у можливість виїзду Януковича за межі Росії.

"Я дуже смутно вірю в будь-яке переміщення з-за меж резервації, де знаходиться екс-президент України за народженням і походженням, ця екс-резервація - це рівно Ростовська область і якесь невеличке територіальне утворення там, де він проживає під охороною точно не українців, а спецслужб іншої держави. [Це] мені дає підстави думати, що там йому і місце; його нікуди, ніхто й ніколи не буде переміщувати", - сказав головний військовий прокурор.

Нагадаємо, що 4 грудня адвокат Януковича заявив, що звинуваченому в держзраді екс-президенту, нібито, може знадобитися лікування в Ізраїлі.