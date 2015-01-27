Іванющенка оголосили в розшук

Це випливає з інформації, розміщеної на сайті МВС, пише Українська правда.

Він розшукується у зв'язку зі звинуваченням у привласненні, розтраті майна в особливо великих розмірах.

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Зазначається, що Іванющенко зник із поля зору правоохоронців 15 грудня 2014 року.

Як повідомлялося, генеральна прокуратура України наклала арешт на належні Іванющенку грошові кошти у сумі понад 72 млн швейцарських франків, які зберігаються на його банківських рахунках у Швейцарії.

Іванющенку було оголошено підозру у незаконному збагаченні.