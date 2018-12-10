До десяти країн ЄС підтримують додаткові санкції проти РФ за агресію в Керченській протоці – журналіст

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував країнам ЄС запровадити декілька типів санкцій за агресію Росії в районі Керченської протоки.

Близько десяти держав-членів Європейського союзу підтримують додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки.

Про це повідомив у Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

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There might be #Euco conclusions on #AzovSea. Around 10 eu member states support further sanctions on #Russia after the #KerchStrait incident after the debate among eu foreign ministers today. #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2018

"Саміт ЄС, можливо, випустить висновки щодо Азовського моря. За результатами дебатів серед глав МЗС країн ЄС близько 10 держав-членів ЄС підтримують подальші санкції проти Росії після Керченського інциденту" - написав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Павло Клімкінзапропонував країнам ЄС запровадити декілька типів санкцій за агресію Росії в районі Керченської протоки.