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До десяти країн ЄС підтримують додаткові санкції проти РФ за агресію в Керченській протоці – журналіст

17:24, 10 грудня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомив у Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

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"Саміт ЄС, можливо, випустить висновки щодо Азовського моря. За результатами дебатів серед глав МЗС країн ЄС близько 10 держав-членів ЄС підтримують подальші санкції проти Росії після Керченського інциденту" - написав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Павло Клімкінзапропонував країнам ЄС запровадити декілька типів санкцій за агресію Росії в районі Керченської протоки.

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Теги: #Росія#санкції#Керченська протока