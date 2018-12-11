Уряд оскаржить рішення про поновлення Насірова на посаді очільника ДФС

В Кабміні наразі немає офіційного судового рішення по відновленню Насірова на посаді.

Кабінет міністрів ухвалив абсолютно законне рішення про звільнення Романа Насірова з посади очільника Державної фіскальної служби, і буде оскаржувати судове рішення про його поновлення.

Читайте такожСкандального екс-керівника ДФС Продана відпустили на поруки

Таку заяву зробив народний депутат, представник Кабміну у Верховній Раді Вадим Денисенко.

Як зазначив нардеп у Facebook, в уряді наразі немає офіційного судового рішення по відновленню Насірова на посаді голови ДФС.

«В той же час, уряд прийняв абсолютно законне рішення про звільнення Насірова і, звичайно, буде подавати апеляцію на рішення про його відновлення на посаді», - вказав Денисенко.

Раніше повідомлялось, що Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.