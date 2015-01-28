Третя хвиля люстрації стартує в березні - Мін'юст
13:53, 28 січня 2015Політика
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Третя хвиля люстрації розпочнеться з березня нинішнього року, прогнозує міністр юстиції Павло Петренко.
Третя хвиля люстрації торкнеться заступників міністрів / ocherk.info
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засідання уряду.
Міністр нагадав, що перший етап люстраційної перевірки вже завершився і в даний час проходить другий етап люстрації.
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За словами Петренка, третя хвиля люстраційної перевірки торкнеться заступників міністрів, а також цивільних міністерств.
"Ця третя хвиля почнеться з березня місяця 2015-го, а з квітня розпочнеться четверта хвиля люстраційної перевірки, і вона торкнеться територіальних органів міністерств і відомств на місцях", - сказав він.
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