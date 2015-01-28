Глава МЗС Литви: Це війна Росії проти України

"Тут відповідь абсолютно ясна - відповідальність зобов'язана взяти на себе Російська Федерація, її влада, армія, яка постачає зброю. Це підтверджено джерелами НАТО, розвідувальною інформацією, яка є дуже конкретною - число військових з Росії лише зростає, мало того, використовуються важкі озброєння, танки, бронетранспортери з російської армії, використовуються штабні потужності, потужності ППО. Це війна Росії проти України", - заявив Лінкявічюс у середу в інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas, повідомляє Delfi.lt.

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Він також акцентував, що обстріл Маріуполяповинен розцінюватися як теракт. "Це трактується як теракт, оскільки стріляли конкретно в мирні цілі. Я не знаю, як це ще назвати? Скільки ще людей має загинути, щоб стало ясно, що ця червона лінія вже перетнута?", - поставив риторичне запитання голова литовської дипломатії.

В суботу в результаті обстрілу ракетами південно-східного міста Маріуполя загинуло близько 30 мирних жителів, а ще 90 осіб були поранені. Український уряд і міжнародні спостерігачі стверджують, що ракети були запущені з території, контрольованої сепаратистами, яких підтримує Росія.