РФ хоче повторити у Чорному морі сценарій Азова і для цього посилює військову присутність у Криму – експерт

Росія збільшує присутність у Криму, оскільки намагається контролювати акваторію Чорного моря, зазначив військовий експерт.

Росія має намір повторити в Чорному морі "азовський сценарій" і взяти акваторію під повний контроль свого військового-морського флоту. Для України такий розвиток подій загрожує величезними збитками.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи посилення військового угруповання РФ в анексованому Криму, передає «Обозреватель».

"Росія збільшує присутність у Криму, оскільки намагається контролювати акваторію Чорного моря, оголосити себе господарями. Звичайно, там є країни НАТО - Румунія, Болгарія і Туреччина. Але Туреччина тільки зараз починає розвивати військово-морські бази на Чорному морі, у них основний флот зосереджений в Егейському та Середземному морі ", - розповів Мусієнко.

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За його словами, Росія "розуміє, що вона зараз повноцінний господар".

"Для них важливо контролювати Чорне море, щоб, по-перше, забезпечити безпеку газопроводу "Турецький потік", оскільки для Росії це величезні гроші, вона живе за рахунок газу. По-друге - перешкодити Україні та створити проблеми і незручності на торгових шляхах. Вони в перспективі хочуть нам відрізати торгові шляхи не тільки Азова, а й Чорного моря - це величезні економічні збитки для України", - попередив він.

Як підкреслив військовий експерт, Україні зараз важлива підтримка НАТО, особливо Румунії та Болгарії: "Румуни з розумінням ставляться, болгари менше. Румуни починають з НАТО співпрацювати, щоб не дати Росії Україну відрізати".

Мусієнко констатував, що Україна сьогодні не намагається діяти на випередження і перешкоджати планам РФ.

"Росія вже діє. Ми змушені діяти не на випередження, передбачаючи сценарій, а наздоганяти. Росія почала перекривати Керченську протоку, захоплювати кораблі, атакувати моряків, порушувати міжнародне право - ніби ми не знали, що вона це буде робити, ніби вона не порушувала міжнародне право до цього, перекриваючи українські порти. Росія буде так і діяти далі, блокувати море. Вона послаблює Україну не тільки економічно, але й політично", - заявив він.