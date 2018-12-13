СБУ розкрила плани Москви щодо кривавих провокацій у Києво-Печерській лаврі

За словами заступника голови СБУ, до цих акцій протесту мав бути залучений настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло.

Москва планувала скоїти резонансні протиправні дії щодо осіб, яких планували залучити до акцій протесту проти надання Українській церкві томосу про автокефалію, пов’язані з загибеллю та пораненням пересічних громадян на території Києво-Печерської лаври.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

«Ми всі стоїмо напередодні визначної події – отримання Україною автокефалії. Подія для нас історична і велика для всього світового православ’я і лише одна країна світу категорично виступає проти – це РФ», - заявив Кононенко.

За його словами, в листопаді поточного року до мешканця міста Києва, який неодноразово брав участь в акціях різновекторних політичних сил, звернулася особа на ім’я Юрій, яка відрекомендувалась активістом «Антимайдану», яка наразі переховується у місті Москва, з пропозицією організувати в Києві акції протесту.

Кононенко розповів, що перемовини вказаного мешканця та Юрія відбулися у і місті Москва, де киянину було запропоновано провести на території Києво-Печерської лаври в місті Києві акції протесту проти отримання Україною томосу та створення єдиної помісної православної церкви.

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«Для реалізації цих намірів Юрієм було видано готівкою 5 тисяч доларів США, надані інструкції передбачали необхідність придбання нового мобільного телефону, картки стільникового зв’язку для налагодження каналу закритого спілкування, а також встановлення контакту з один із священником Києво-Печерської лаври, який має координувати діяльність», - зауважив заступник голови СБУ.

«Після повернення до України наш співвітчизник звернувся до СБУ і повідомив про отриману пропозицію, до цього його спонукали завищена вартість замовлення, наявність в діях замовника ознак конспірації та необмеженість у фінансових ресурсах, цим він був більше схожий на кадрового співробітника спецслужб РФ, ніж на колишнього активіста «Антимайдану», - зауважив він.

Кононенко додав, що пізніше під контролем СБУ організатор акції зв’язався з Юрієм, який йому повідомив, що координатором майбутньої акції в Києво-Печерської лаври буде священнослужитель на ім’я Павло.

«У подальшому було встановлено, що вказаною особою фактично є намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло», - зауважив він.

Також, за словами заступника глави СБУ, Юрій надіслав гасла для плакатів, які повинні були використовуватись для проведення акції. Плакати і гасла виготовлялись в Москві.

За словами Кононека, 8 грудня відповідно до наданих російською стороною інструкцій була проведена зустріч з митрополитом Павлом, який провів з організаторами акції відповідну бесіду.

«Напевно після проведення в нього обшуків митрополит Павло поводив себе досить обережно», - додав він.

Він відзначив, що 10 грудня замовником було озвучено дати проведення акцій – 13 та 14 грудня поточного року о 12.00 на території Києво-Печерської лаври під час проведення релігійної служби.

Заступник голови СБУ додав, що після отримання відповідної інформації та провівши рекогносцирування на місцевості, вони вирішили припинити проведення оперативної гри та оприлюднити її результати громадськості.

«Основною версією, яку ми розглядаємо на сьогоднішній день є скоєння злочину по відношенню до осіб, яких планували залучити до цих акцій – а саме вчинення резонансних протиправних дій, пов’язаних із загибеллю та пораненням пересічних громадян, додатково залученими для цього особами», - заявив він.

Це, за словами Кононенка, з одного боку мало бути підтвердженням попередніх страшилок про переслідування вірян УПЦ (МП) і захоплення святині, а з іншого боку могло поставити під загрозу проведення Об’єднавчого собору.