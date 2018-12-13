Американський дипломат назвав "велику слабкість" Путіна

Директор Евразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст прокоментував проблеми російської агресії.

У Росії приховують свої втрати від війни на Донбасі від народу і тиснуть на сім'ї загиблих.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив посол США в Україні (2003-2006 рр.), директор Евразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст.

"Для України втрати війни на Донбасі - це трагедія. Але це трагедія, яку народ розуміє. У Росії вони приховують свої втрати від народу і вони натискають на сім'ї щодо цих втрат, щоб ці сім'ї не розкрили секрет. Для Путіна це велика слабкість", - зазначив Гербст.