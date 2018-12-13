Американський дипломат назвав "велику слабкість" Путіна
22:01, 13 грудня 2018Політика
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Директор Евразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст прокоментував проблеми російської агресії.
Володимир Путін / REUTERS
У Росії приховують свої втрати від війни на Донбасі від народу і тиснуть на сім'ї загиблих.
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив посол США в Україні (2003-2006 рр.), директор Евразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст.
"Для України втрати війни на Донбасі - це трагедія. Але це трагедія, яку народ розуміє. У Росії вони приховують свої втрати від народу і вони натискають на сім'ї щодо цих втрат, щоб ці сім'ї не розкрили секрет. Для Путіна це велика слабкість", - зазначив Гербст.
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