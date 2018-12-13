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Експерт спрогнозував реакцію Путіна на ймовірне закриття портів для російських кораблів

17:33, 13 грудня 2018
Політика
2017 0
Володимир Путін / REUTERS

Заклик Європарламенту до країн ЄС закрити свої порти для російських кораблів може увінчатися успіхом. Для початку Росію просто налякають такою санкцією, але в подальшому дійсно можуть ввести це обмеження.

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Про це заявив експерт-міжнародник Іван Яковина, передає «Обозреватель». За його словами, у відповідь від президента РФ Володимира Путіна варто чекати злісної й мстивої реакції.

"Але я не думаю, що саме ця заборона дуже сильно вдарить по Росії, бо зараз уся торгівля йде під прапорами Панами і подібних їй країн. А щодо військових кораблів — не знаю, думаю, що вони навряд чи взагалі заходять у європейські порти", — уточнив Яковина.

Він також додав, що після закриття європейських портів для РФ, чекати звільнення українських моряків, захоплених у полон Росією, не варто.

"Дуже сумніваюся у цьому. Путін під тиском зазвичай нічого не робить. Тому скоріше можна чекати зворотної реакції — більш злісної й мстивої", — підкреслив міжнародник.

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Теги: #Росія#санкції