Експерт спрогнозував реакцію Путіна на ймовірне закриття портів для російських кораблів

Експерт вважає, що після закриття європейських портів для РФ, чекати звільнення полонених українських моряків не варто.

Заклик Європарламенту до країн ЄС закрити свої порти для російських кораблів може увінчатися успіхом. Для початку Росію просто налякають такою санкцією, але в подальшому дійсно можуть ввести це обмеження.

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Про це заявив експерт-міжнародник Іван Яковина, передає «Обозреватель». За його словами, у відповідь від президента РФ Володимира Путіна варто чекати злісної й мстивої реакції.

"Але я не думаю, що саме ця заборона дуже сильно вдарить по Росії, бо зараз уся торгівля йде під прапорами Панами і подібних їй країн. А щодо військових кораблів — не знаю, думаю, що вони навряд чи взагалі заходять у європейські порти", — уточнив Яковина.

Він також додав, що після закриття європейських портів для РФ, чекати звільнення українських моряків, захоплених у полон Росією, не варто.

"Дуже сумніваюся у цьому. Путін під тиском зазвичай нічого не робить. Тому скоріше можна чекати зворотної реакції — більш злісної й мстивої", — підкреслив міжнародник.