У Пентагоні розповіли про візит командувача ВМС України

Крім атаки РФ у Керченській протоці, Україна і США обговорять двосторонню співпрацю у сфері безпеки та втілення нової стратегії ВМС України.

Командувач Військово-морськими силами Збройних сил України Ігор Воронченко прибув до Вашингтона, де у нього заплановані зустрічі з представниками Міноборони США, зокрема, з головнокомандувачем ВМС США Джоном Річардсоном.

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Про це повідомляє "Голос Америки". Мова на переговорах піде про агресії Російської Федерації проти групи кораблів Військово-Морських сил України. Зокрема, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче знати, чи попереджала Україна Росію перед тим, як рушила кораблі до Керченської протоки.

Крім інциденту, Україна і США обговорять двосторонню співпрацю у сфері безпеки та втілення нової стратегії ВМС України.

"Уряд США тісно працює із союзниками та партнерами у Європі та світі, щоб підтримати прагнення України до дипломатичного та мирного вирішення агресії Росії, включно із нещодавнім неспровокованим нападом на українські кораблі у Чорному морі.

Лідери Міноборони США підтвердять підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які включають і територіальні води, та право українських кораблів користуватись міжнародними морськими шляхами.