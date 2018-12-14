Євросоюз готовий посилити підтримку України через блокаду РФ судноплавства в Азовському морі - заява

Лідери країн ЄС закликали Росію негайно звільнити захоплених біля Керченської протоки українських моряків і судна, а також забезпечити вільне судноплавство через протоку.

Лідери держав та урядів усіх 28 країн-членів Європейського Союзу заявляють про готовність посилити підтримку постраждалих областей України через блокаду Росією судноплавства в Азовському морі.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС у Брюсселі стосовно багаторічної програми фінансового розвитку та зовнішніх відносин, опублікованих на сайті Ради ЄС.

"Європейська Рада висловлює свою крайню стурбованість стосовно загострення в Керченській протоці і Азовському морі та порушення Росією міжнародного права. Вона знову підтверджує свою відданість міжнародному праву, суверенітету, територіальній цілісності України та програмній політиці ЄС невизнання незаконної анексії Криму", - наголошується у документі.

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"Немає жодного виправдання застосуванню воєнної сили Росією. Європейська Рада вимагає невідкладно звільнити усіх затриманих українських моряків, а також повернути захоплені судна та зробити вільним проходження суден через Керченську протоку", - заявили лідери ЄС.

"ЄС висловлює готовність затвердити заходи для зміцнення подальшої своєї підтримки, в тому числі на користь постраждалих регіонів України", - наголошують лідери ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що практична підтримка постраждалих областей України через блокаду Росією судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці має більше значення, аніж нові санкції у зв'язку з цією блокадою.

Перед початком саміту ЄС вона заявила, що в Євросоюзі готові розширити суттєву допомогу для України.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".