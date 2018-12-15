ОУН, КУН і ВО "Тризуб" ім. Бандери підписали спільну заву про об’єднання

Передбачається, що єдиний провід українських націоналістів спрямовуватиме і координуватиме діяльність цих трьох організацій.

Організація Українських Націоналістів (ОУН), Конгрес українських націоналістів (КУН) і Всеукраїнська організація «Тризуб» ім. Степана Бандери підписали спільну заяву про об’єднання.

Читайте такожВ ОУН закликали ввести на Закарпаття бойові підрозділи і "дати по зубах" Угорщині

Як передає кореспондент УНІАН, заяву підписали голова ОУН Богдан Червак, голова КУН Степан Брацюнь та головний командир ВО «Тризуб» ім. С. Бандери Віктор Сердулець.

Так, у заяві зазначається, що ОУН, КУН та «Тризуб», «зберігаючи історичну тяглість від часу створення у 1929 році Організації Українських Націоналістів під проводом полковника Євгена Коновальця, усвідомлюючи реальну загрозу втрати державності внаслідок агресії Російської Федерації та руйнівної діяльності п’ятої колони в Україні, дбаючи про збереження та плекання національної ідентичності України, рівноправних партнерських взаємин з країнами Європи та світу, керуючись необхідністю консолідації нації і націоналістичного руху», заявляють про створення єдиного проводу українських націоналістів.

Зауважується, що відтепер цей провід спрямовуватиме і координуватиме діяльність ОУН, КУН та «Тризуба».

«Переконані, що наша спільна діяльність сприятиме утвердженню в суспільстві світоглядних засад українського націоналізму, викладених ідеологами ОУН, становленню України як держави української нації, де українці стануть справжніми господарями своєї долі на своїй землі», - йдеться в заяві.

Після підписання Сердулець зазначив, що на сьогодні є дуже багато різних націоналістичних організацій, і «українське суспільство не знає, кому вірити». «Наше об’єднання покликане узгодити, принаймні, серед наших трьох організацій єдине бачення шляху досягнення нашої мети – української соборної самостійної держави», - сказав він.

Участь в урочистому заході взяли також голова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок, голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко, позафракційний народний депутат Андрій Іллєнко, а також голова секретаріату ВО «Свобода» Руслан Кошулинський, щодо якого п'ять націоналістичних партій та організацій підписали заяву про підтримку його кандидатом у президенти.

Кошулинський, коментуючи підписання заяви, висловив думку, що це сприятиме тому, що відповідні організації будуть «ще сильнішими». «Я сподіваюся, що ця спільна боротьба наповнить правильним українським змістом Українську державу», - сказав він.

На питання УНІАН щодо найближчих спільних заходів трьох організацій, Червак повідомив, що планується спільне відзначення 90-ї річниці створення ОУН (3 лютого). «Ми хочемо провести в Україні низку заходів, присвячених цій події. Це будуть виставки, це буде хода, це будуть наукові конференції. Це, так би мовити, наш пріоритет», - повідомив він.