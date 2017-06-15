Голова ОУН прокоментував заяву Путіна про належність батька Медведчука до націоналістів

Голова ОУН Богдан Червак прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна під час його щорічної "прямої лінії" про те, що батько Віктора Медведчука був активним діячем ОУН.

"Путін заявив, що "батько Медведчука був активним діячем ОУН". Боже, хто тільки не примазується до ОУН. Ось тепер – Медведчук. До речі, не виключаю, що у свій час якийсь "Медведчук" був засланий до ОУН чи УПА з конкретною метою – розколоти підпілля, або ж ліквідувати когось із українських націоналістів. Таке РФ практикувала постійно", - написав Червак на своїй сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що від таких дій загинув засновник ОУН Євген Коновалець. "У "розробці" НКВД – КГБ перебували, фактично, усі визначні діячі ОУН", - додав Червак.

Також теперішній голова ОУН згадав події під час виборів президента в 2004 році, коли "несподівано з'явилася "ОУН Романа Козака" із зверненням до Ющенка – "ваша дружина американка" на усіх каналах ТБ". "Є багато підстав вважати, що тут стирчали вуха Медведчука", - написав Червак.

Також Червак зазначив, що діяльність Віктора Медведчука дуже нагадує чергову спецоперацію. "Правда, уже не йдеться тільки про компрометацію ОУН чи національно-визвольного руху, а про ліквідацію України як незалежної держави", - підсумував Червак.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін розповів про дружбу з своїм кумом, "українським націоналістом" Віктором Медведчуком, який виступає за "федеративну державу" Україна без Криму і добрі відносини з Росією. За його словами, у Медведчука своя система поглядів на незалежність України, яка "базується на фундаментальних працях українських націоналістів, які писали свої роботи в XIX столітті".

"У Медведчука є свої власні переконання. Я вважаю, що він український націоналіст. Йому не подобається таке визначення. Він вважає себе освіченим патріотом України, але не секрет, що його батько був активним діячем ОУН, був засуджений радянським судом, сидів у в'язниці і був засланий на заслання, де Медведчук в Красноярському краї і народився", - розповів Путін.