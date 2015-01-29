Міністр фінансів Греції спростовує інформацію про плани накласти вето на санкції проти Росії

Про це повідомляє Reuters. Агентство цитує блог нового міністра фінансів Греції Янніса Варуфакіса.

За його словами, ЗМІ перекрутили позицію нового "лівого" грецького уряду.

Як заявив Варуфакіс, голова МЗС Греції Нікос Котзіас сказав урядовцям, що чув з новин, начебто ЄС одноголосно схвалив санкції проти Росії.

"Проблема в тому, що ні його, ні нового грецького уряду про це не спитали!" - написав Варуфакіс.

Читайте такожГреції не скоротять борг через перемогу на виборах радикальних лівих - Лагард"Очевидно, що справа не в тому, згоден наш новий уряд на нові санкції проти Росії чи ні. Справа в тому, що нашу точку зору вважають самоочевидною, навіть якщо ми її не висловлювали", - пояснив грецький міністр.

"Однак враження, що уряд прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса виступає проти решти Європи у цьому питанні (санкцій - ред.), підсилив міністр енергетики країни Панагіотіс Лафазаніс, який сказав, що Афіни проти санкцій і "не мають суперечностей з Росією", - пише видання.

Вчора грецькі ЗМІ повідомили, що Греція може накласти вето на санкції проти Росії.