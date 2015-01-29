"Айдар" збираються розформувати – прес-секретар батальйону

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар "Айдару" Юлія Євдокимова.

"Розформовують, бо невигідно мати на передовій добровольчі батальйони. Всі добровольчі батальйони переформатовують в якісь інші організації: або приєднують до бригад, або інших частин. Та грунтовно "чистять", - сказала вона.

Євдокимова підтвердила, що військова прокуратура дійсно відкривала низку справ щодо "айдарівців", але багато з них були закриті за фактом недостатньої кількості доказів.

До суду, за словами прес-секратаря "Айдару", дійшла лише одна справа: двох членів батальону затримали за перевезення сепаратиста із зони АТО до СБУ після заяви його дружини. Суд обрав для бійців міру запобіжного заходу – вихід під заставу у сумі по 24 тис грн за кожного. Слідство у цій справі триває.

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За словами Євдокимової, у п'ятницю о 10 ранку почнеться пікет під Міністерством оборони з вимогою не розформовувати батальйон.

Як відомо, з "Айдаром" пов'язано багато скандалів. Зокрема, у грудні в мережі з’явилося відео, на якому люди у камуфляжній формі, схожі на бійців "Айдару", влаштували свавілля на трасі Бориспіль-Києв тапобили водія однієї з машин.

Окрім того, бійці батальону допомогли втекти екс-директорові "Укрспирту" Михайлу Лабутіну, якого підозрюють у розтраті коштів підприємства на суму 172.5 млн гривень і ухилянні від сплати податку на додану вартість в сумі 28,2 мільйона гривень.