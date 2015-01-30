На зустрічі в Мінську мають бути присутні Захарченко та Плотницький - Кучма

У зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську повинні брати участь безпосередньо лідери угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко й Ігор Плотницький. Про це заявив учасник тристоронньої контактної групи, другий президент України Леонід Кучма, передає Радіо Свобода.

«Наша позиція чітка і зрозуміла. По-перше, на цій зустрічі остаточній, де ми можемо з ними якийсь додаток підписати до тих меморандумів, повинні бути Захарченко і Плотницький. Це – люди, які підписували ті документи, які мають якісь повноваження. А з Пушиліним і Дейнего хай працюють експерти, готують нам матеріали», – зазначив він.

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Представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Владислав Дейнего, які прибули у Мінськ, у пʼятницю ввечері заявили, що повертаються назад. За їхніми словами, чергова зустріч у Мінську мала відбутися 30 січня, але на неї не прибула українська сторона.

Водночас, за словами Леоніда Кучми, українська сторона очікує, що зустріч у Мінську відбудеться 31 січня.