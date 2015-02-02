ЛНР і ДНР намагаються зламати Мінські домовленості, а це неприпустимо - Кулеба

Про це в ефірі "Подробностей недели" розповів Дмитро Кулеба, посол з особливих доручень МЗС України.

"Представники ДНР і ЛНР фактично намагаються зламати Мінські договори, вони кажуть: "Ми готові залишити і виконувати договір, якщо він буде змінений в нашу сторону", а це неприпустимо", - сказав дипломат.

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За його словами, терористи намагаються нав'язати сценарій Володимира Путіна.

"Якщо зібрати все в одну картинку починаючи з вересня, можна сказати що терористи протягують лінію РФ, сама Росія відійшла в бік. Ми теж розраховували на досягнення результатів, ми чекали що результат буде, але очевидно, що не всі хочуть зупинити кровопролиття", - розповів Кулеба.

Також, за словами дипломата, мета Путіна провести лінію поділу в межах псевдореспублик.

"Вони хочуть, щоб лінія розмежування проходила там де зараз, це позиція Путіна", - переконаний політик.