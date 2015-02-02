В організмі Савченко через голод почнуться незворотні зміни - лікар

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Надія Савченко голодує з 13 грудня.

Лікарі елітної клініки "Феофанія" заявляють, що втрата 18 кілограмів ваги для Савченко - це межа.

На їхню думку, вивести її з такого стану буде вкрай важко, так як за 50 днів на одній воді з організму зникає глюкоза, яка міститься в печінці, втрачаються білки, жири, і людина худне. Ніякі крапельниці з фізрозчину, які, за словами адвокатів, вводять Савченко, не замінять їжі

"Йдеться про виснаження всіх процесів, йде дистрофія тканин. Тобто йдуть зміни у всіх внутрішніх органах, ті ж самі энтероцити, які не потрапляє харчування і кровотік, в них відбувається атрофія, тобто зараз взяти й наїстися не вийде. Більшість людей гинули не тоді, коли голодували, а коли їх швидко починали відновлювати", - запевняють лікарі.

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"Зараз це половина людини. Дуже в поганому стані шкіра, вона в маленьких, схожих на квадратики, зморшках, і в маленьких подразненнях, як виразки. Відкриваючи це (голодування - ред.), вона аж ніяк не розраховувала і не розраховує там померти", - каже Віра.

Наступного тижня Віра другий раз летить до Москви.

"Результат буде так, чи інакше, він вже є, головне, як Надя сказала - голодую до кінця, то моє завдання зробити так, щоб це був щасливий кінець", - сподівається Віра.

Раніше повідомлялося, що Савченко схудла на 18 кг і відмовляється припиняти голодування навіть під загрозою смерті.