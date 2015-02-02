Яценюк перевірив охорону ДніпроГЕС

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, глава уряду ознайомився з роботою центрального пункту управління, щитової та машинної зали ГЕС.

Директор філії Дніпровської ГЕС ПАТ «Укргідроенерго» Віктор Кучер проінформував Яценюка про заходи на виконання доручення щодо посилення охорони об’єктів загальнодержавного значення.

Нагадаємо, у рамках робочої поїздки до Запоріжжя Яценюк проведе виїзне засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій.

Пряму трансляцію засідання дивіться о 13.00 на Першому національному телеканалі.