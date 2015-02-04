В Україні з'явився омбудсмен з переселенців

Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського омбудсмена, на яке посилається Крим.Реалії.

Таке рішення прийнято на виконання рекомендацій низки міжнародних організацій, серед яких Рада Європи, ОБСЄ.

«Нашою головною метою є забезпечення державними органами реальної інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб і створення ефективних механізмів для реалізації їх прав. Слід створити такі умови, коли вимушені переселенці зможуть повною мірою реалізувати свій потенціал на благо тих територіальних громад, до яких вони переселилися, і держави в цілому», - зазначила представник Уповноваженого з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб Жанна Лук'яненко.

Читайте такожЯценюк хоче добудувати готові на 80% будинки для розміщення переселенцівЯк повідомляють у прес-службі, серед основних напрямків діяльності на 2015 рік заплановано закріплення на законодавчому рівні гарантій реалізації прав внутрішньо переміщених осіб, моніторинг належної практики застосування цього законодавства, а також співпрацю з цього питання з міжнародними організаціями, волонтерами та інститутами громадянського суспільства. Також важливою ділянкою роботи буде соціалізація внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій України, з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції в інші регіони країни переселені 695 тис. 649 осіб, у тому числі з Донецької, Луганської областей - 675 тис. 561 людини, а також громадяни, переселені з Автономної Республіки Крим і Севастополя - 20 тис. 88 осіб.