Рада дозволила заарештувати Кірєєва

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 297 народних депутатів із 343, зареєстрованих у сесійній залі.

Як сказав у своєму виступі голова Верховного Суду України Ярослав Романюк, до ВСУ надійшло подання від тодішнього генерального прокурора Олега Махніцького, у якому було підняте питання про необхідність отримання згоди парламенту на затримання та арешт Кірєєва. Зазначалося, що Кірєєву було оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтею 374 Кримінального кодексу України. «Це порушення права на захист, а саме - ненадання суддею своєчасно захисника підсудному», - сказав Романюк.

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Також, за його словами, мова йде про скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 375 ККУ - винесення суддею завідомо неправосудного судового рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, що спричинило тяжкі наслідки.

«Зважаючи на те, що суддя Кірєєв переховується від слідства, місце його перебування прийнятими оперативно-розшуковими заходами встановити не вдалося, генеральний прокурор просив підтримати його подання», - сказав Романюк і додав, що підтримує це подання і вносить його на розгляд парламенту.

Про те, що Верховна Рада України розгляне питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності колишнього судді Печерського суду міста Києва Родіона Кірєєва, 2 лютого повідомив спікер Володимир Гройсман у програмі "Свобода слова" на ІСТV.

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Раніше УНІАН повідомляв, що голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя, депутат від БПП Руслан Князевич зареєстрував проект постанови про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Печерського районного суду Києва Родіона Кірєєва (№1753) в середині січня.

Також повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України у липні оголосило у розшук Родіона Кірєєва, який виніс неправосудний вирок у «газовій» справі екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.