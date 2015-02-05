Рада не зволікатиме з другим читанням законопроекту про визнання організацій терористичними - спікер

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі 5-го каналу, відповідаючи на питання щодо визнання ”ДНР” і ”ЛНР” терористичними організаціями.

Спікер зауважив, що наразі необхідно отримати закон, який би ”у судовому порядку дозволяв визначити юридично ті чи інші організації терористичними”.

”Над цим зараз іде робота, щоб якісний був механізм”, - сказав він.

Гройсман нагадав, що наразі до другого читання доопрацьовується ухвалений раніше в першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання організацій терористичними.

Відповідаючи на питання, коли цей законопроект може бути ухвалений, спікер зауважив, що наразі, протягом 14-ти днів, відбувається напрацювання змін і доповнень до нього у комітетах. ”Тобто, він не буде затягуватися, він буде максимально швидко”, - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання організацій терористичними» (№1840).

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Законопроект передбачає, що Верховна Рада України визнає організації терористичними за поданням РНБОУ, але причетність окремих громадян до терористичних організацій має визначати суд.

Згідно з законопроектом, якщо терористична діяльність організації призвела до виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, така організація може бути визнана терористичною рішенням Ради національної безпеки і оборони України.