Ярему та його людей звільнили з ГПУ, в.о. генпрокурора стане його заступник Шокін - джерело
16:37, 09 лютого 2015Політика
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Разом з генпрокурором Віталієм Яремою з ГПУ йдуть і його найближчі соратники.
Ярему звільнили - джерело / Фото УНІАН
Про це пише Українська правда з посиланням на джерело з близького оточення президента.
Читайте такожПорошенко готовий прийняти відставку Яреми – джерелаЯк розповів співрозмовник, разом із Віталієм Яремою президент звільнив його заступників Олега Заліска, Олега Бачуна та Анатолія Даниленко.
Виконувачем обов'язків генпрокурора буде призначено теперішнього заступника Яреми Віктора Шокіна.
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