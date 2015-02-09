ДТП із сином Луценка розслідуватиме прокуратура Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник прокурора Києва Олексій Калина.

За його словами, ДТП сталася сьогодні близько 1.00 ночі у Києві на вулиці Щербакова, внаслідок аварії 27-річний водій автомобіля “Ланос” загинув.

Попередньо встановлено, що загиблий виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем, яким керував син Луценка.

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Також, за даними експертів, у крові загиблого та у крові О.Луценка не виявлено вмісту алкоголю або наркотиків.

Як зазначив Калина, за фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил керування транспортним засобом, що призвело до загибелі одного або більше людей).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Юрій Луценко повідомив журналістам, що його син Олександр сьогодні вночі у Києві потрапив у ДТП, у якій водій іншого автомобіля загинув.

«Мушу сказати про погану новину у своєму житті. Сьогодні о 1-й годині ночі мій син був на грані виживання. Виїхавши від своїх друзів із гуртожитку, в нього в'їхали, прямо в перед “Ланосом”. Син вижив тому, що завжди пристібається паском і подушками безпеки. Був на своїй лінії. І як свідчать тести, був у повній нормі, тверезим, без жодних інших зауважень”, - сказав Луценко.

Він також повідомив, що є записи з відеокамер із сусідніх будинків, які зняли ДТП.

“На жаль, людина, котра летіла по зустрічній смузі, і вдарилася прямо в перед (автомобіля — УНІАН) сина, загинула. Такий самий молодий чоловік, того ж 1989 року. Син, звісно, у напівшоковому стані, але проведені усі слідчі дії, він здав усі необхідні аналізи”, - наголосив депутат.

Відповідаючи на уточнення, чи відомо, ким був загиблий, Луценко зауважив, що це - “працівник МВС поза службою”.