Син Луценка потрапив у ДТП

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сам повідомив сьогодні у коментарі журналістам.

«Мушу сказати про погану новину у своєму житті. Сьогодні о 1-й годині ночі мій син був на грані виживання. Виїхавши від своїх друзів із гуртожитку, в нього в'їхали, прямо в перед “Ланосом”. Син вижив тому, що завжди пристібається паском і подушками безпеки. Був на своїй лінії. І, як свідчать тести, був у повній нормі, тверезим, без жодних інших зауважень”, - сказав Луценко.

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Він також повідомив, що є записи з відеокамер із сусідніх будинків, які зняли ДТП.

“На жаль, людина, котра летіла по зустрічній смузі, і вдарилася прямо в перед (автомобіля — УНІАН) сина, загинула. Такий самий молодий чоловік, того ж 1989 року. Син, звичайно, у напівшоковому стані, але проведені усі слідчі дії, він здав усі необхідні аналізи”, - наголосив депутат.

Він також зауважив, що сина врятувало і те, що він лише виїхав на ту дорогу і ще не розвинув великої швидкості. “Він трохи здав вліво і тому удар прийшовся по порожньому пасажирському місцю, а не прямо по ньому”, - сказав Луценко і додав, що його син має незначні пошкодження ніг.

Депутат також зауважив, що його син після усіх слідчих дій та здачі аналізів близько 6-ї ранку повернувся додому.

Відповідаючи на уточнення, чи відомо, ким був загиблий, Луценко зауважив, що це - “працівник МВС поза службою”. Депутат також додав, що ДТП сталася в районі Нивок.

Нагадаємо, 2 лютого УНІАН повідомляв, що мер Одеси Геннадій Труханов потрапив у ДТП. Внаслідок ДТП він отримав політравму і тупу травму живота.