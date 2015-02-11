У Кремлі підтвердили участь Путіна в переговорах в «нормандському форматі» у Мінську

Про це УНІАН повідомили в прес-службі президента РФ.

«Президент Росії Путін сьогодні прямує з візитом до Мінська, де він візьме участь у переговорах в «нормандському форматі», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, очікується, що сьогодні в Мінську відбудеться зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» - президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і Путіна.