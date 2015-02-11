У Кремлі підтвердили участь Путіна в переговорах в «нормандському форматі» у Мінську
12:11, 11 лютого 2015Політика
2957 0
У Кремлі підтвердили участь президента РФ Володимира Путіна у переговорах у Мінську «нормандському форматі» щодо ситуації на Донбасі.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі президента РФ.
«Президент Росії Путін сьогодні прямує з візитом до Мінська, де він візьме участь у переговорах в «нормандському форматі», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЗМІ: Меркель висунула Путіну ультиматум і дала часу до середи
Як повідомляв УНІАН, очікується, що сьогодні в Мінську відбудеться зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» - президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і Путіна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter