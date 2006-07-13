Янукович: Партія регіонів не змінить склад коаліції

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його партія не піде на зміну конфігурації парламентської коаліції.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв`ю російському телеканалу «Россия».

«Пропозиції, зроблені нам «Нашою Україною» про виключення з коаліції Компартії України і відмову від обраної коаліцією кандидатури прем`єр-міністра ми розцінюємо як небажання продовжувати переговорний процес щодо створення широкої коаліції або спробу його блокувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів підкреслив, що може йтися тільки про розширення коаліції за рахунок інших політичних сил. «Ми ніколи не підемо на зміну коаліції, ми тільки її готові розширювати. Це наше тверде переконання, це – принципова позиція», - заявив він.