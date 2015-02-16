Литва: Час додати Росії тиску, санкцій та ізоляції

Про це Лінкявічус написав у понеділок на своїй сторінці у «Твіттері».

"На жаль, передбачення справдилися. Росія не має жодного бажання та наміру дотримуватися перемир'я. За останній день більш як 100 атак, 15 вбито. Час додати тиску, санкцій та ізоляції", - написав глава зовнішньополітичного відомства Литви.

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Нагадаємо, російсько-терористичні збройні угруповання не дотримуються перемир'я, яке, згідно з мінськими домовленостями, мало були вставновлене з 00.00 годин 15 лютого.

Станом на 11:00 понеділка, 16 лютого, бойовики щонайменше 129 разів обстріляли позиції сил АТО.