Литва: Час додати Росії тиску, санкцій та ізоляції
13:25, 16 лютого 2015Політика
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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус констатує, що Росія не виконує нові Мінські домовленості, і говорить про необхідність посилити тиск, санкції та ізоляцію.
Лінас Лінкявічус / facebook.com/TSPMI
Про це Лінкявічус написав у понеділок на своїй сторінці у «Твіттері».
"На жаль, передбачення справдилися. Росія не має жодного бажання та наміру дотримуватися перемир'я. За останній день більш як 100 атак, 15 вбито. Час додати тиску, санкцій та ізоляції", - написав глава зовнішньополітичного відомства Литви.
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Нагадаємо, російсько-терористичні збройні угруповання не дотримуються перемир'я, яке, згідно з мінськими домовленостями, мало були вставновлене з 00.00 годин 15 лютого.
Станом на 11:00 понеділка, 16 лютого, бойовики щонайменше 129 разів обстріляли позиції сил АТО.
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