Порошенко увів Шокіна до складу РНБО

Відповідний указ глави держави № 86/2015 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України" від 16 лютого опубліковано на президентському сайті.

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"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року № 929 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Шокіна Віктора Миколайовича - генерального прокурора України (за згодою), вивівши зі складу цієї Ради В.Ярему", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого 2015 року Верховна Рада надала згоду на звільнення президентом України Яреми з посади генпрокурора та на призначення Шокіна на цю посаду. Того ж дня Порошенко звільнив Ярему з посади генпрокурора та призначив на цю посаду Шокіна.