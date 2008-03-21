БЮТ призначив день «Х», щоб обрати кандидата на мера Києва

Члени Блоку Юлії Тимошенко у понеділок, 24 березня, мають намір обговорити кандидатуру від блоку на пост мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат із фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні парламентської фракції БЮТ.

При цьому В.БОНДАРЕНКО зазначив, що ще у вівторок на засіданні фракції, коли піднімалося питання про кандидата від БЮТ на вибори мера Києва, лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що у БЮТ є своя кандидатура.

За словами В.БОНДАРЕНКА, кажучи про цю кандидатуру, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що «ця людина із самого початку була з нами» і «ми повністю їй довіряємо». При цьому лідер БЮТ не назвала прізвище.