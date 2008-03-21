БЮТ призначив день «Х», щоб обрати кандидата на мера Києва
15:12, 21 березня 2008Політика
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Про це повідомив Бондаренко
|Володимир Бондаренко
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат із фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО сьогодні на прес-конференції.
За його словами, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні парламентської фракції БЮТ.
При цьому В.БОНДАРЕНКО зазначив, що ще у вівторок на засіданні фракції, коли піднімалося питання про кандидата від БЮТ на вибори мера Києва, лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що у БЮТ є своя кандидатура.
За словами В.БОНДАРЕНКА, кажучи про цю кандидатуру, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що «ця людина із самого початку була з нами» і «ми повністю їй довіряємо». При цьому лідер БЮТ не назвала прізвище.
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