Гройсман закликає ПАРЄ "називати речі своїми іменами"

Про це Гройсман заявив під час зустрічі з доповідачем Комітету з політичних питань і демократії Парламентської Асамблеї Ради Європи Крістіною Зеленковою у вівторок, обговорюючи майбутню доповідь Зеленкової про «політичні наслідки кризи в Україні», повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами Гройсмана, українська сторона готова у повному обсязі виконувати Мінські домовленості. «Жодних альтернатив Мирному плану президента України і Мінським домовленостям у «нормандському форматі» немає», - зазначив він, додавши, що Верховна Рада «дуже швидко» виконає усі завдання у контексті імплементації Мінських угод.

Разом з тим, за словами Гройсмана, Мінські домовленості «вселяють надію, але не повинно створюватися жодних ілюзій». Він висловив думку, що нині скасовувати санкції проти Російської Федерації, яка здійснює щодо нашої країни військову, економічну й інформаційну агресію, не можна.

У своєю чергу Зеленкова поінформувала, що метою її візиту є вивчення шляхів забезпечення «довгострокового миру і стабільності», і заявила, що підтримує необхідність збереження суверенітету і територіальної цілісності України, а також виступає за встановлення повного контролю України над її державним кордоном з Росією.

Гройсман на прохання Зеленкової поінформував про законодавче забезпечення виконання Мінських домовленостей у частині проведення місцевих виборів.

Читайте такожУ ПАРЄ закликають створити "зелений коридор" для евакуації 5 тисяч цивільних з ДебальцевогоЗа словами голови Верховної Ради, місцеві вибори на території усієї держави, у тому числі, на Донбасі, мають відбутися на підставі конституційної реформи, яка має бути завершена до жовтня цього року, із внесенням відповідних змін у частині децентралізації до законодавства. «Модель децентралізації, яку ми пропонуємо, влаштує усі регіони України, у тому числі, Донецьку і Луганську області», - зазначив він. Дата проведення цих виборів, сказав Гройсман, залежатиме від того, які відбуватиметься процес впровадження Мінських домовленостей від 12 лютого.