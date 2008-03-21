У БЮТ заявляють, що Семенюк хотіла привласнити серце Києва

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно службових осіб Фонду державного майна України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ, заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валерій ПИСАРЕНКО.

Він наголосив, що Генеральна прокуратура встановила, що частина приміщень заводу «Арсенал» були приватизовані незаконно. В ПИСАРЕНКО продемонстрував лист за підписом заступника Генерального прокурора України Ріната КУЗЬМІНА, в якому зазначається, що приватизація частини виробничо-складських приміщень у корпусах №3 та 3-а, що знаходилися на балансі ДП “Завод ”Арсенал” проводилася з порушенням вимог чинного законодавства. “За даним фактом Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу стосовно службових осіб Фонду державного майна Україна за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.233 КК України. Хід розслідування взято на контроль. У процесі розслідування кримінальної справи буде вирішено питання щодо повернення цих об’єктів у державну власність. Крім того, голові ФДМУ внесено протест на накази №594 від 07.04.2006 та №787 від 16.05.2006 щодо приватизації частини нерухомого майна ДП “Завод “Арсенал”, - наголошується в листі за підписом заступника генпрокурора.

За словами В.ПИСАРЕНКА, ГПУ також виявила, що була спроба передати підприємство особам, наближеним до голови Фонду державного майна України. «Пані СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО намагалася привласнити серце Києва. До речі, за своєю вартістю він може конкурувати з Одеським припортовим заводом і навіть з «Укртелекомом». Можете уявити, який подарунок Валентина Петрівна хотіла отримати в якості весільного!», - сказав депутат.

За інформацією В.ПИСАРЕНКА, у процесі розслідування кримінальної справи буде вирішено питання щодо повернення складських приміщень заводу «Арсенал» у державну власність. При цьому, наголосив він, В.СЕМЕНЮК-САМОСОНЕНКО, загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

«Це перша ластівка для Валентини Петрівни СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і запевняю вас, не остання! Ми будемо наполягати на продовженні розслідування “приватизаційної” діяльності голови Фонду державного майна», - заявив народний депутат. В той же час він висловив думку, що притягнути до відповідальності голову буде дещо проблематично. В.ПИСАРЕНКО пояснив це тим, що вже зараз здійснюється тиск з боку високопосадовців, які захищають В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.