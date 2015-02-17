Депутат: за Єфремова внесли заставу, він виходить на свободу

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат від Радикальної партії, заступник голови комітету Верховної Ради з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ігор Мосійчук.

Читайте такожВідео з суду над Єфремовим: руки у тебе в крові

"Олександра Єфремова звільняють з-під варти. Соратники-регіонали внесли за нього заставу в розмірі 3,7 млн грн", - написав депутат, обурившись маленькою сумою призначеної Печерським райсудом застави.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Печерський районний суд Києва обрав Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці або заставу в сумі 3,7 млн грн. 14 лютого співробітники Генпрокуратури спільно зі співробітниками СБУ затримали колишнього голову Партії Регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.