Гройсман підписав постанову про призупинення акредитації деяких російських ЗМІ

Як зазначається на сайті парламенту, постанову підписано сьогодні, 17 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада України ухвалила Постанову про тимчасове призупинення акредитації журналістів та технічних працівників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України (№1853).

Як зазначила одна із авторів постанови, депутат від "БПП" Ірина Фріз, деякі російські ЗМІ ведуть інформаційну війну проти України та українського народу навіть всередині нашої країни.

Згідно з постановою, з метою забезпечення інформаційної безпеки України, Верховна Рада постановляє тимчасово, до прийняття рішення про завершення антитерористичної операції, призупинити акредитацію журналістів та представників (продюсерів, операторів, технічних працівників) деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України.

Читайте такожРосійські журналісти виклали відео обстрілу Дебальцевого, під час якого вони заохочують бойовиківСлужба безпеки України має терміново визначити перелік засобів масової інформації Російської Федерації, для працівників яких необхідно призупинити акредитацію при органах державної влади України.

Кабінету міністрів України, Міністерству закордонних справ України, іншим центральним органам виконавчої влади, прес-службі Верховної Ради України у дводенний термін з дня набрання чинності цієї Постанови доручається провести відповідні заходи та забезпечити виконання пункту 1 цієї Постанови.

Кабінет міністрів України має розробити порядок акредитації журналістів та технічних працівників іноземних засобів масової інформації в Україні протягом місяця з дня набрання чинності цієї Постанови.