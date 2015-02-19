Порошенко закликав не робити вигляд, що події в Дебальцевому відповідають Мінським угодам
12:40, 19 лютого 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову у «нормандському форматі» та закликав «не робити вигляд, що те, що відбулося в Дебальцевому, відповідає Мінським домовленостям».
Порошенко провів телефонну розмову з Меркель, Олландом та Путіним / Фото УНІАН
Про це повідомила прес-служба глави держави.
Він також закликав виробити чіткі гарантії на випадок, якщо будуть подальші спроби порушити ці домовленості.
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Нагадаємо, про сьогоднішні телефонні переговори у "нормандському форматі" ЗМІ повідомляли ще вчора. Також повідомлялося, що у зв'язку із порушенням проросійськими бойовиками Мінських угод вчора президент Порошенко скликав засідання РНБО. Зокрема на засіданні обговорювалося питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН.
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