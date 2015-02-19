МЗС: Росія має надати гарантії виконання домовленостей, якщо вона проти миротворців ООН на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що якщо Росія не погоджується на введення миротворців ООН на Донбас, вона має надати чіткі гарантії виконання мінських домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Греції Нікосом Котзіасом.

“Саме для виконання мінських домовленостей нам потрібен миротворчий компонент і той, хто не хоче такого компоненту, має представити своє чітке бачення і головне реалізувати такі гарантії. Якщо Росія не погоджується на такі гарантії, вона не підтримує виконання мінського пакету”, - сказав Клімкін.

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За його словами, миротворчий компонент буде підтримкою і великою допомогою в реалізації мінських домовленостей, які зараз не виконуються.

“Нам потрібні реальні гарантії їх виконання. Ми зараз маємо постійні обстріли і порушення мінських домовленостей з боку Донецька і Луганська, причому не тільки навколо Дебальцевого, ситуація є надзвичайно складно”. - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.