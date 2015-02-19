Спікер Держдуми РФ виступив проти введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Наришкін сказав сьогодні у нижній палаті російського парламенту.

«Звісно, Мінські домовленості не передбачають такого заходу. На мій погляд, це може бути таким елементом ерозії Мінських домовленостей. Тому, я не погоджуся з цим», - сказав Наришкін, відповідаючи на запитання про прохання Києва до ООН і ЄС розглянути можливість введення миротворців в Україну.

У свою чергу, голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров вважає, що Росія може погодитися на введення миротворців, проте не на кордоні РФ і не в окуповані частини Донбасу.

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«У будь-якому випадку не варто забувати, що РФ як постійний член Радбезу ООН несе відповідальність за підтримку та відновлення миру, і від її позиції залежить, чи будуть направлені миротворці в Україну», - сказав Озеров.

«Згідно зі Статутом ООН, миротворці вводяться для того, щоб розвести сторони, що воюють, а на кордоні з Росією ніяких сторін, що воюють, немає», - сказав Озеров.

За його словами, позиція РФ у Радбезі ООН щодо миротворців залежатиме і від того, хто, можливо, ввійде до складу миротворчої місії.

«Представники натовських держав - це виключено, не можна їх поставити на кордон із Росією, інакше як виклик це не сприйматиметься», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Рада національної безпеки та оборони України вирішила звернутися до ООН та ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена вздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

У Мінську 12 лютого відбулись переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції, Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України, відведення всіх важких озброєнь з української території. Також передбачено обмін та звільнення всіх заручників.

Згідно з домовленостями, Порошенко оголосив режим припинення вогню в зоні АТО з 15 лютого.

Проте російсько-терористичні війська посилили інтенсивність обстрілу і наступ, у зв'язку з чим 18 лютого українські силовики вимушені були залишити позиції в районі Дебальцевого й самому місті.